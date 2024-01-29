В 2023 году на территории Казани зарегистрировали 11,7 тысячи новых браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году на территории Казани зарегистрировали более 11,7 тысячи актовых записей о заключении брака. Регистрация 65% из них производилась в торжественной обстановке, сообщила на «деловом понедельнике» и.о. начальника Управления ЗАГС Елена Студеникина.

— По результатам 2023 года наиболее активным возрастным периодом для вступления в брак среди мужчин и женщин является возраст от 25 до 34 лет. Самой возрастной в прошлом году стала пара, в которой жениху исполнилось 85 лет, а невесте — 81 год, — добавила она.

По словам Студеникиной, большинство браков было зарегистрировано с июня по сентябрь — 5,9 тысячи, август и сентябрь стали самыми популярными месяцами для этого. Наименьшее количество браков зарегистрировано в мае, заключила она.

Напомним, по этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На втором месте расположился Башкортостан. Там заключили браки 23 747 пар. Тройку лидеров замыкает Самарская область — 19 913 пар. Меньше всего женятся в Мордовии (3 825 пар) и Марий Эл (3 318). Всего в России за год заключили 947 866 браков.

На тысячу браков в Татарстане приходится 566 расторжений. Это самый низкий показатель в округе.

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Максим Кокунин