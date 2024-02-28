Криптоэксперт оценил перспективы авторов российских Telegram-каналов заработать на системе монетизации

Авторы telegram-каналов, которые ориентированы на российскую аудиторию, не останутся без прибыли после нововведений Павла Дурова. Такое мнение в беседе с «Реальным временем» выразил криптоэксперт Евгений Каминский.

— Будут какие-то авторы, которые зарабатывают в Telegram. Довольно много сейчас каналов с миллионной аудиторией и выше, которые вещают на Россию. Вполне себе возможно, что это будет для них неплохим источником дохода. По-моему, когда в Telegram появлялась реклама, минимальный порог входа был чуть ли не в $10 млн в эту историю. Сейчас его, конечно, нет и рекламу покупают все, кто хочет, — поделился мнением собеседник.

Эксперт напомнил, что у россиян есть возможность покупки Toncoin за рубли. По мнению Каминского, количество вариантов покупки TON будет расти в ближайшем будущем.

О запуске монетизации объявил основатель мессенджера Павел Дуров. Нововведение позволит владельцам каналов получать доход от показа рекламных объявлений в своих публикациях. Платформа будет открыта в марте для рекламодателей из более чем сотни стран.

Заработок будет начисляться в Toncoin и переводиться на кошельки с TON-блокчейна. По словам Дурова, «это обеспечит безопасность и скорость транзакций». Авторы каналов смогут либо вывести Toncoin, либо снова вложить их в продвижение своих площадок.

На фоне новостей цена Toncoin выросла почти на 15%. Сейчас она торгуется в пределах $2,58.

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