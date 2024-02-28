Цена Toncoin за полчаса взлетела почти на 15%

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта coinmarketcap.com

Цена Toncoin (TON) выросла почти на 15% на фоне новостей о запуске системы монетизации каналов в Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

В 15.00 цена Toncoin была на уровне $2,15. Спустя полчаса ее стоимость поднялась до $2,50.

О запуске монетизации объявил основатель мессенджера Павел Дуров. Нововведение позволит владельцам каналов получать доход от показа рекламных объявлений в своих публикациях. Платформа будет открыта в марте для рекламодателей из более чем сотни стран.

Заработок будет начисляться в Toncoin и переводиться на кошельки с TON-блокчейна. По словам Дурова, «это обеспечит безопасность и скорость транзакций». Авторы каналов смогут либо вывести Toncoin, либо снова вложить их в продвижение своих площадок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».