Казанский «Водоканал» ежемесячно тратит на охрану своих объектов почти 9 млн рублей

Казанский «Водоканал» ежемесячно выделяет чуть меньше 9 млн рублей на охрану своих объектов. Как выяснило «Реальное время», в мае на эти цели выделят 8,9 млн.

Охранять нужно 16 объектов:

водозабор «Азино» (3 поста);

водозабор «Волжский» (6 постов);

ВНС «Тэцевская» (1 пост);

ВНС «Арский узел» (6 постов);

водозабор «Танкодром» (3 поста);

водозабор «Мирный» (3 поста);

водозабор «Крутушка» (1 пост);

водозабор «Аки» (2 поста);

водозабор «Сухая река» (2 поста);

КНС «Заречная» (2 поста);

очистные сооружения канализации (6 постов);

водозабор «Кульсеитово» (2 поста);

производственная база по ул.Родины 9 (6 постов);

база Одн.Гривка (1 пост);

АДС-2 ул.Тэцевская (1 пост);

ВНС «Кочетово» (1 пост).

В апреле на эти цели направят 8,6 млн рублей, в марте — 8,9 млн рублей, в феврале — 8,3 млн рублей.

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