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Казанский «Водоканал» ежемесячно тратит на охрану своих объектов почти 9 млн рублей

14:59, 24.02.2024

Казанский «Водоканал» ежемесячно выделяет чуть меньше 9 млн рублей на охрану своих объектов. Как выяснило «Реальное время», в мае на эти цели выделят 8,9 млн.

Охранять нужно 16 объектов:

  • водозабор «Азино» (3 поста);
  • водозабор «Волжский» (6 постов);
  • ВНС «Тэцевская» (1 пост);
  • ВНС «Арский узел» (6 постов);
  • водозабор «Танкодром» (3 поста);
  • водозабор «Мирный» (3 поста);
  • водозабор «Крутушка» (1 пост);
  • водозабор «Аки» (2 поста);
  • водозабор «Сухая река» (2 поста);
  • КНС «Заречная» (2 поста);
  • очистные сооружения канализации (6 постов);
  • водозабор «Кульсеитово» (2 поста);
  • производственная база по ул.Родины 9 (6 постов);
  • база Одн.Гривка (1 пост);
  • АДС-2 ул.Тэцевская (1 пост);
  • ВНС «Кочетово» (1 пост).

В апреле на эти цели направят 8,6 млн рублей, в марте — 8,9 млн рублей, в феврале — 8,3 млн рублей.

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Бизнес Татарстан
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