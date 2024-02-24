Казанский «Водоканал» ежемесячно тратит на охрану своих объектов почти 9 млн рублей
Казанский «Водоканал» ежемесячно выделяет чуть меньше 9 млн рублей на охрану своих объектов. Как выяснило «Реальное время», в мае на эти цели выделят 8,9 млн.
Охранять нужно 16 объектов:
- водозабор «Азино» (3 поста);
- водозабор «Волжский» (6 постов);
- ВНС «Тэцевская» (1 пост);
- ВНС «Арский узел» (6 постов);
- водозабор «Танкодром» (3 поста);
- водозабор «Мирный» (3 поста);
- водозабор «Крутушка» (1 пост);
- водозабор «Аки» (2 поста);
- водозабор «Сухая река» (2 поста);
- КНС «Заречная» (2 поста);
- очистные сооружения канализации (6 постов);
- водозабор «Кульсеитово» (2 поста);
- производственная база по ул.Родины 9 (6 постов);
- база Одн.Гривка (1 пост);
- АДС-2 ул.Тэцевская (1 пост);
- ВНС «Кочетово» (1 пост).
В апреле на эти цели направят 8,6 млн рублей, в марте — 8,9 млн рублей, в феврале — 8,3 млн рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Бизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым