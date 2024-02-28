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Экономика

Рубль по отношению к доллару снизился до 91,87

21:50, 28.02.2024

По данным официальных курсов от Центробанка России, курс доллара на четверг составил 91,87 рубля. По котировкам Центробанка юань зафиксировался на отметке в 12,71 рубля, а евро 99,45 рубля (-0,47).

Ранее на торгах Московской биржи, 26 февраля, курс доллара снижался до 91,8 рубля, теряя более рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов пятницы. Ослабление курса рубля в конце месяца — обычное явление, связанное с увеличением продаж валюты российскими экспортерами.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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