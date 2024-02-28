Биткоин подорожал до $58,5 тысячи за монету

Фото: Максим Платонов

Биткоин подорожал в среду, 28 февраля, до $58,578 тыс., прибавив в цене на 4%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk по состоянию на 11.40.

Криптовалюта растет в цене уже пятый день подряд. За эти дни биткоин стал дороже на 15%.

Самая высокая цена у биткоина была в ноябре 2021 года. Он подорожал до $69 044. Самую низкую цену фиксировали в июле 2013 года. Тогда криптовалюту можно было приобрести всего за $67,81.

Днем ранее курс биткоина пересек отметку в $57 тысяч. При этом в конце апреля показатель был на отметке $43 тысячи.



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