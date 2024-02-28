Сегодня в Казани ожидается до -3 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 28 февраля, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Днем в столице республике прогнозируется от -1 до -3 градусов. Ветер юго-западный 5—10 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -1 до -6 градусов. На дорогах будет скользко.

На этой неделе в регионе потеплеет до плюсовой температуры. По прогнозам синоптиков, такую погоду стоит ждать 1 и 2 марта.



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