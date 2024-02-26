В Татарстане потеплеет до плюсовой температуры

В Татарстане на этой неделе ожидается плюсовая температура. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

До четверга погода существенно не изменится. Во вторник, 27 февраля, дневные температуры составят от -2 до -7 градусов. Ночью ожидается от -11 до -16˚, в южных и восточных районах при прояснениях похолодает до -24 градусов.

В среду, 28 февраля, в дневное время ожидается -1... -6˚. Ночью прогнозируется -10... -15˚. Днем 29 февраля столбики термометра в республике покажут от 0 до -4 градусов.

Плюсовую температуру, по прогнозам синоптиков, стоит ждать 1 и 2 марта. В эти дни ночью ожидается от -4 до -9˚, днем температуры будут подниматься до -2... +3˚. В Татарстане пройдет небольшой снег.

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