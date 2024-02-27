Король Норвегии Харальд V попал в больницу с инфекцией

Король Норвегии Харальд V попал в больницу с инфекцией во время отпуска в Малайзии. На данный момент монарху 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии не отрицают возможности закрытия КПП на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре. На вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыть КПП, политик ответил: «Если будет надо».

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Разиль Самигуллин