Рустаму Минниханову показали проекты нового строительства в исторических поселениях

Сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проекты нового строительства, которые планируется воплотить в исторических поселениях республики. Презентации прошли на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Члены комиссии рассмотрели проекты строительства в Казани, Буинске и Мамадыше.

Открывая заседание, Рустам Минниханов подчеркнул важность сохранения объектов культурного наследия и исторического облика поселений. Всего было рассмотрено 19 объектов. Ранее раис Татарстана одобрил проект реконструкции казанского ТЮЗа.



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Разиль Самигуллин