Раис Татарстана одобрил проект реконструкции казанского ТЮЗа

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина представила раису Татарстана Рустаму Минниханову на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях 19 проектов нового строительства. Они появятся в Казани, Буинске и Мамадыше.

Как сообщает пресс-служба татарстанского лидера, один из одобренных проектов касался реконструкции Казанского государственного театра юного зрителя на улице Островского. В план включили дворовые территории, фасады, пристрой. По словам Рустама Минниханова, театр в центре города имеет большую популярность.

Еще одобрение получили проекты реновации фасадов многофункционального комплекса «Сувар Плаза» на ул. Спартаковской, строительства спортивного блока школы «Солнце» по ул. Кави Наджми, жилого дома на ул. Астрономической, производственного здания на ул. Лебедева и т. д.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, здание казанского ТЮЗа планируют капитально отремонтировать за 50 млн рублей. Подрядчику нужно заняться ремонтом систем отопления, внутренней канализации, освещения, обогрева кровли и так далее. Работы нужно завершить до 1 декабря 2024 года. Деньги на них выделяет ГКУ «Главинвестстрой Татарстана».

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