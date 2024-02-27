За год цены на квартиры в Казани выросли на 19% для вторичного рынка и на 21% — для первичного

В столице Татарстана предложение компактного жилья на вторичном рынке сократилось на 29%, а на первичном — на 37%. Средняя стоимость вторичных квартир площадью до 25 кв. м в настоящее время составляет 2,9 млн рублей, а первичных — 5,4 млн рублей.

При покупке квартир жители больше рассчитывают на свои силы и не обращаются за кредитами, вследствие этого ищут квартиры поменьше. Аналитики изучили, в каких городах больше всего предложений о продаже квартир площадью до 25 кв. м и сколько стоят подобные объекты в разных частях страны.

По России 51% предложений квартир площадью менее 25 кв. м в феврале 2024 года приходилось на вторичный рынок и 49% — на первичный. Но в разных локациях это соотношение сильно различается.



Средняя стоимость квартиры площадью до 25 кв. м на вторичном рынке в России в феврале 2024 года составила 3,4 млн рублей — это на 5% больше, чем год назад. На первичном рынке — 4,6 млн рублей, что тоже на 5% дороже показателей годичной давности.

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Разиль Самигуллин