Леон Мусаев покинул «Рубин»

Казанский «Рубин» отпустил в аренду полузащитника Леона Мусаева. Остаток текущего сезона 25-летний футболист проведет в краснодарской «Кубани» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

Состав «красно-зеленых» уроженец Санкт-Петербурга пополнил 29 января 2021 года, подписав контракт с клубом на пять лет. В футболке «Рубина» в официальных матчах он сыграл 34 матча и забил два гола.

Мусаев — воспитанник питерской академии и с 2016 года привлекался к основному составу. За «Зенит» он успел провести 16 матчей, чаще выступая за «Зенит-2».

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