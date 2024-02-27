Ростелеком планирует IPO дочерней компании во втором полугодии 2024 года

Президент компании Михаил Осеевский заявил о планах проведения IPO одной из дочерних компаний «Ростелекома» во втором полугодии 2024 года. Оператор продолжит опыт вывода на биржу своих бизнес-направлений, в том числе ЦОД и облачные сервисы, информационную безопасность, цифровую медицину и другие.

В апреле 2021 года «Ростелеком» презентовал стратегию привлечения стратегических партнеров или проведения IPO для некоторых своих направлений. Осеевский сообщил, что компания уже реализует этот опыт, но он будет не единственным.

Также Осеевский говорил журналистам, что в ходе IPO «дочка» продаст небольшой пакет акций, чтобы протестировать интерес инвесторов. Ранее в конце прошлого года «Ростелеком» на Kazan Digital Week 2023 сконцентрировался на промышленной безопасности.

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Разиль Самигуллин