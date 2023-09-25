«Ростелеком» на Kazan Digital Week 2023 сконцентрировался на промышленной безопасности

В фокусе компьютерного зрения компании — забота о сотрудниках, контроль территории предприятия и предупреждение техногенных аварий

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Ростелеком» на форуме Kazan Digital Week 2023 представил внушительный блок цифровых решений, обеспечивающих промышленную безопасность и защиту сотрудников предприятий. Решения эти базируются на системах видеонаблюдения, компьютерного зрения и на формировании своевременных сигналов тревоги. «Беспечный» манекен, «дальнобойная» камера и датчики, которые пригодились бы для башни Сююмбике, — в репортаже «Реального времени» со стенда «Ростелекома».

Человекоцентричность превыше всего

Эффектной частью экспозиции «Ростелекома», привлекающей внимание, стал блок человекоцентричных решений. Его ядро — интеллектуальная видеоаналитика для производств. Она дополняется системой датчиков, которые устанавливают на рабочих касках и спецодежде сотрудников. Есть и специальные браслеты, которые отслеживают параметры здоровья людей (измеряют частоту сердечных сокращений, следят за артериальным давлением и температурой). К каске можно добавить и видеокамеру, которая будет передавать информацию в защищенный облачный центр обработки данных.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как это работает, наглядно продемонстрировали на примере манекена, облаченного в стандартную спецодежду: на нем были каска, куртка, штаны, ботинки, перчатки. Но одет «работник» был неидеально: рукав спецовки закатан, а перчатка с руки снята. И умная система видеонаблюдения это безжалостно фиксировала: рука манекена на картинке с камеры была помечена красным цветом. Стоило снять с манекена каску — как в районе его головы на кадрах с камеры тоже появлялась красная зона.

Зачем все это нужно? Да просто ношение спецодежды и каски — залог безопасности людей на многих производствах. И если кто-то по рассеянности об этом забывает, видеонаблюдение это отследит, оператор свяжется с человеком по рации и строго попросит: «Иван Иванович, наденьте, пожалуйста, каску».

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Вместо десятков камер — одна. Но какая!

Для мониторинга утечек газа, возникновения пожаров, несанкционированного пересечения территории и любых других ЧП на производстве «Ростелеком» предлагает применять систему, оснащенную лазером и тепловизором. Она представляет собой гигантскую камеру, вращающуюся на 360 градусов.

Степень ее дальнозоркости впечатляет: радиус действия достигает 450 кв. км. Что именно нужно отслеживать — можно настроить в личном кабинете. Благодаря встроенному термометрическому модулю она способна отследить очаг пожара за 15 километров! Транспортное средство она идентифицирует за 13 километров, а человека узнает на расстоянии 4 километров. В случае если территория предприятия очень большая, эта единая система может стать хорошей заменой стандартному решению, когда на каждом столбе развешиваются маленькие камеры, картинка с которых объединяется в одну сеть. Пригодится подобная система, например, нефтяникам на месторождениях: «умный глаз» охватит внушительное расстояние и ничего не пропустит.

На стенде были продемонстрированы ролики, показывающие, какую видеоаналитику можно настроить с помощью этой камеры. Дело в том, что система уже работает на ряде российских предприятий и хорошо себя показывает. Например, для РЖД было реализовано такое решение: когда поезд приближается к платформе, есть определенная зона безопасности, в которой не должно быть людей. Ее параметры вводятся в систему, и в случае если камера обнаруживает в ней человека в неурочной зоне — оператор мгновенно получает тревожное сообщение об этом. Вот пример применения видеоаналитики для промышленного предприятия: вращающийся гигантский бур. Здесь тоже выделена определенная зона, которая должна быть свободна от людей в это время. Когда бур начинает вращаться, то камера следит, чтобы человек не приближался к опасной зоне.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы же не хотим, чтобы было как в Норильске в 2020-м?

Третье решение, которое «Ростелеком» представил посетителям выставки, касается предотвращения техногенных аварий.

Еще свежи в памяти события 2020 года в Норильске: из-за таяния вечной мерзлоты был поврежден огромный резервуар, в котором хранилось дизельное топливо. Конструкция постепенно, незаметно накренялась и, наконец, треснула. Разлилось около 21 тысячи тонн топлива, хрупкой северной экосистеме был нанесен огромный ущерб. Чтобы такого не повторялось впредь, согласно постановлению правительства, с 2024 года каждый такой резервуар должен оснащаться датчиками, которые вовремя подскажут: дескать, есть риск техногенной аварии.

На стенде провайдера были представлены датчики-индикаторы целостности конструкции. В них заложены инструменты: в частности, нивелиры, измеряющие угол наклона сооружения, его отклонение от вертикали. Данные постоянно передаются в центр обработки данных. Если появляется опасное отклонение, информация об этом сразу же поступает в личный кабинет — и появляется возможность предотвратить аварию.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как это работает, показывали на примере вертикальных стальных резервуаров для хранения нефтепродуктов. Пригодиться такое оборудование может не только в условиях вечной мерзлоты, но и, например, в местностях с болотистым грунтом или на территориях высокой сейсмической активности. Да и в Татарстане оно востребовано! Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан, рассказал:

— В Татарстане много предприятий нефтехимической промышленности. Есть критическая инфраструктура, которая в случае недобросовестного технического обслуживания или в силу человеческой ошибки может вызвать техногенную катастрофу. Решение «Ростелекома» позволяет отслеживать состояние резервуаров нефти, мазута и других химических веществ. Специальные датчики измеряют угол наклона емкостей, определяют их техническое состояние и мгновенно сообщают об отклонении от нормативов. Продукт уже используется в нефтяной отрасли республики и отлично себя зарекомендовал.

Причем необязательно подобные датчики вешаются на резервуары. Это могут быть любые высотные сооружения или, скажем, мосты. Корреспонденту «Реального времени», в частности, на стенде привели пример с башней Сююмбике: она, как известно, относится к числу «падающих», и ее наклон находится под постоянным мониторингом специалистов. Умные датчики «Ростелекома» могли бы облегчить эту работу.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Соглашения, договоренности и высокие гости

Стенд «Ростелекома» посетили министр цифрового развития России Максут Шадаев и раис Татарстана Рустам Минниханов, который предложил протестировать для возможного использования в производственном секторе республики ряд представленных решений. Не обошлось и без стратегических соглашений с партнерами в Татарстане: их было подписано целых три.

Соглашение с АО «Атомдата-Иннополис» направлено на развитие в Татарстане облачных технологий и центров обработки данных (ЦОД). Сотрудничество компаний в республике станет серьезным шагом в развитии услуг по размещению оборудования в ЦОД «Иннополис» и оказанию облачных сервисов для заказчиков. Салават Рахматуллин, генеральный директор АО «Атомдата-Иннополис», прокомментировал событие:

— Сотрудничество с ПАО «Ростелеком» — это плодотворная работа по многим направлениям: от телекоммуникаций и облачных технологий до сферы информационной безопасности. Предприятия доверяют надежности, компетентности и экспертизе наших компаний, и мы готовы совместно развивать новые цифровые услуги для заказчиков региона.

Соглашение о развитии сферы информационной безопасности подписано с ООО «Иксон Девелопмент». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Соглашение о развитии сферы информационной безопасности подписано с ООО «Иксон Девелопмент» (входит в структуру G-Group). Вместе стороны займутся внедрением отраслевых решений. Директор ООО «Иксон Девелопмент» Даниил Бурчин сообщил:

— Мы расцениваем подписание соглашения как переход взаимодействия наших компаний на новый уровень сотрудничества. Основной толчок к развитию будет заключаться в более плотной интеграции взаимодействия в смежных областях, даст новые возможности к реализации совместных проектов.

И, наконец, вместе с ООО «Ирбис-Ф» (входит в ГК АЗС «Ирбис») «Ростелеком» продолжит развивать телекоммуникационные услуги и внедрять новые ИТ-решения в сферу ретейла нефтепродуктов.

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