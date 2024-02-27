Портфель потребительских кредитов в Татарстане уменьшился в декабре 2023 года

Фото: Динар Фатыхов

На 1 января 2024 года портфель потребительских кредитов, выданных гражданам, зарегистрированным в Татарстане, составил 427 млрд рублей. Это на 0,6%, или на 2,6 млрд рублей, меньше, чем было на 1 декабря 2023 года (429,6 млрд рублей). Об этом «Реальному времени» сообщили в Нацбанке республики.

В декабре 2023 года банки выдали гражданам потребительские кредиты на общую сумму 42,9 млрд рублей. Этот показатель на 2,1%, или на 891 млн рублей, больше, чем в ноябре 2023 года. Тогда объем выданных кредитов составлял 42 млрд рублей.

В то же время ипотечный портфель составил 588,5 млрд рублей. Это на 13,6 млрд рублей больше, чем было на 1 декабря 2023 года (574,9 млрд рублей). В декабре 2023 года заемщики получили ипотечные кредиты на общую сумму 28,8 млрд рублей, что на 783 млн рублей больше, чем в ноябре 2023 года. Тогда сумма выданных кредитов составила 28 млрд рублей.



Кроме того, на минувшем заседании Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенью, но остается высоким. Внутренний спрос значительно опережает возможности расширения производства товаров и услуг.

Накануне, 26 февраля 2024 года, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям страны устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов. Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. После поправок вступление в силу закона отложили до 15 июля 2025 года. Но затем дату поменяли — до 1 марта 2025 года.



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Артем Гафаров