ЦБ России понизил курс доллара на 27 февраля до 92,63 рубля
Центральный Банк России на 27 февраля установил официальный курс доллара на уровне 92,63 рубля. Это на 12 копеек ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 26 копеек, до 100,17 рубля, а юаня на 1 копейку, до 12,78 рубля.
Ранее курс доллара на Мосбирже поднялся выше 93 рублей. Это произошло на фоне грядущих длинных выходных и высокой неопределенности по поводу новых антироссийских санкций.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым