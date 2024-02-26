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ЦБ России понизил курс доллара на 27 февраля до 92,63 рубля

23:20, 26.02.2024

Центральный Банк России на 27 февраля установил официальный курс доллара на уровне 92,63 рубля. Это на 12 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 26 копеек, до 100,17 рубля, а юаня на 1 копейку, до 12,78 рубля.

Ранее курс доллара на Мосбирже поднялся выше 93 рублей. Это произошло на фоне грядущих длинных выходных и высокой неопределенности по поводу новых антироссийских санкций.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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