Курс доллара поднялся выше 93 рублей из-за неопределенности с антироссийскими санкциями

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 93 рублей. Это произошло на фоне грядущих длинных выходных и высокой неопределенности по поводу новых антироссийских санкций, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Об этом сообщают «Газета.Ru».

По его словам, доллар может вернуться к уровню 91 рубль уже в начале следующей недели. За валюту базово играют высокие ставки в экономике, валютные интервенции ЦБ, временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, перечислил Бахтин. Он добавил, что также снижается индекс доллара DXY, что позитивно влияет на цены на нефть.

Стоит отметить, что, по данным Мосбиржи на 14.03 мск 22 февраля, доллар стоит 92,9 рубля. Максимальным значением американской валюты к этому времени была отметка 93,25 рубля.

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