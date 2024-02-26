Татьяна Москалькова попросила украинскую сторону вернуть России 24 раненых военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге с просьбой помочь вернуть на родину раненых российских военнослужащих. Об этом она написала в своем telegram-канале.

— Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д.В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины, — написала она.

В начале февраля Россия и Украина провели обмен военнопленными. Обмен прошел в формате «100 на 100».

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