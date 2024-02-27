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Совкомбанк Технологии организуют бесплатный интенсив по системному анализу для студентов и выпускников вузов

09:00, 27.02.2024

Участники интенсива всего за 4 недели смогут освоить востребованную и высокооплачиваемую профессию системного аналитика. Обучение пройдет в гибридном формате: 1 раз в неделю воркшопы и/или лекции от экспертов компании «Совкомбанк Технологии», остальное время — в онлайн-режиме. Участники интенсива смогут изучить системы и технологические стеки, методы и подходы к интеграции, хранилища данных, узнать, как создавалась знаковая банковская карта «Халва», и многое другое.

Лучших выпускников компания пригласит к себе в команду. Например, по результатам осенней серии интенсивов «СовкомЛаб» в Новосибирске и Саратове 24 участника получили оффер и стали членами команды «Совкомбанк Технологий».

Этой весной «СовкомЛаб» стартует сразу в четырех городах: в Казани, Саратове и Уфе заявки принимают до 4 марта, а в Новосибирске — до 12 марта.

К участию в интенсиве приглашаются студенты и выпускники вузов до 30 лет. Для этого нужно подать заявку на обучение по ссылке. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 16+

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ЭкономикаБанкиТехнологииIT Татарстан
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