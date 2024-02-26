В Бавлинском районе с коммунальщиков взыскали почти 9 млн рублей

В Бавлинском отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании 8,9 миллиона рублей с местной управляющей компании. Исполнительный документ предъявил поставщик услуг.

Между сторонами были заключены договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения. Поставщик услуг выполнил все условия договора, что подтвердилось в суде актами приема-передачи и счетами-фактурами. Судебный пристав уведомила руководство управляющей компании о возбуждении делопроизводства. Коммунальщики добровольно не погасили долг.

Приставы выяснили, что у управляющей компании нет имущества, на которое можно обратить взыскание. При этом организация собирает с жителей деньги за жилищно-коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого помещения.

Оказалось, что управляющая компания заключила агентский договор с третьим лицом — платежным агентом. На основании этого договора он производит начисление и сбор платежей с физических лиц за услуги управляющей компании. Несмотря на это, пристав взыскала требуемую сумму. Решение суда исполнено. Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана требует взыскать с недобросовестной строительной компании более 900 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин