Прокуратура Татарстана требует взыскать с недобросовестной строительной компании более 900 тысяч рублей

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку уголовного дела о хищении бюджетных средств через махинации со строительными работами.

По данным следствия, должностные лица одной из казанских строительных компаний предоставили в государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» документы с ложными данными о работах по благоустройству парка отдыха в селе Шали Пестречинского района Татарстана.

За счет этого компания получила из бюджета более 12 миллионов рублей. Однако экспертиза показала, что стоимость выполненных работ была завышена на 939 460 рублей.

Нафиса Миннехузина