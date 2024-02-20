В Казани на строительстве метро разбился рабочий

Трагедия произошла минувшей ночью на строительстве станции метро «10-й микрорайон» в Казани. По предварительным данным прокуратуры, бетонщик упал в металлическую емкость на дне котлована и скончался до приезда медиков. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Проверяющие намерены установить, соблюдались ли на объекте требования законодательства об охране труда.

Уголовное дело о нарушении требований техники безопасности пока не возбуждено.

