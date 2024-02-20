Новости происшествий

16:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани на строительстве метро разбился рабочий

14:40, 20.02.2024

Трагедия произошла минувшей ночью на строительстве станции метро «10-й микрорайон» в Казани. По предварительным данным прокуратуры, бетонщик упал в металлическую емкость на дне котлована и скончался до приезда медиков. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Проверяющие намерены установить, соблюдались ли на объекте требования законодательства об охране труда.

Уголовное дело о нарушении требований техники безопасности пока не возбуждено.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также