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Сегодня в Казани гололедица и до -8 градусов

06:30, 26.02.2024
Сегодня в Казани гололедица и до -8 градусов
Фото: Реальное время

В понедельник, 26 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республике прогнозируется от -6 до -8 градусов. Ветер южный 5—10 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -4 до -9 градусов. На дорогах будет гололедица.

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Общество Татарстан
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