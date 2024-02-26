Сегодня в Казани гололедица и до -8 градусов
В понедельник, 26 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в столице республике прогнозируется от -6 до -8 градусов. Ветер южный 5—10 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -4 до -9 градусов. На дорогах будет гололедица.
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