В Нижнекамском районе автобус с пассажирами съехал в кювет

Автобус с пассажирами съехал в кювет около села Борок Нижнекамского района. Люди не могут самостоятельно выбраться из транспорта, внутри него есть как взрослые, так и дети.



Напомним, сегодня в поселке Привольный в сторону выезда из города рядом с улицей Большой произошла авария. Очевидцы сообщают, что перед машиной лежит человек. Дальнейшая информация уточняется.

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Разиль Самигуллин