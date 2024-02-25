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В Нижнекамском районе автобус с пассажирами съехал в кювет

16:07, 25.02.2024

Автобус с пассажирами съехал в кювет около села Борок Нижнекамского района. Люди не могут самостоятельно выбраться из транспорта, внутри него есть как взрослые, так и дети.

Напомним, сегодня в поселке Привольный в сторону выезда из города рядом с улицей Большой произошла авария. Очевидцы сообщают, что перед машиной лежит человек. Дальнейшая информация уточняется.

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Разиль Самигуллин
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