В поселке Привольный произошла авария с пострадавшими

В поселке Привольный в сторону выезда из города рядом с улицей Большая произошла авария. Очевидцы сообщают, что перед машиной лежит человек. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что смертельная авария произошла около 19:45 на 108-м километре трассы «Казань — Оренбург» на территории Чистопольского района Татарстана. Там столкнулись Mercedes и ВАЗ-2114.

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Разиль Самигуллин