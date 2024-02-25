Премьер-министр Великобритании заявил, что необходимо найти законные меры для конфискации российских активов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что нужно конфисковать российские замороженные активы. Он добавил, что для этого с G7 необходимо найти законные методы. Также Сунак отметил, что полученные средства нужно отправить Украине.

Западные СМИ сообщают, что британские банки уже потребовали проработать юридическую базу перед конфискацией активов России.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявленная Россией в розыск, заявила, что требования России по своим замороженным на Западе активам законны. По ее словам, эту проблему необходимо решить, чтобы передать средства Украине.

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Разиль Самигуллин