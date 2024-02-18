Премьер-министр Эстонии назвала законными требования России по замороженным фондам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявленная Россией в розыск, заявила, что требования России по своим замороженным на Западе активам законны. По ее словам, эту проблему необходимо решить, чтобы передать средства Украине.

— Теперь у нас есть замороженные российские активы. Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам, — сказала она в интервью германской газете Die Welt.



Каллас подчеркнула, что решение должно быть таким, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия, но Россия должна его оплатить и нести ответственность за свои действия». Она добавила, что Москва боится использования своих замороженных активов.



— В Эстонии мы разработали решение, закон, как мы можем это сделать, — отметила она, но не привела подробностей.

Напомним, 17 февраля США направили Эстонии почти $500 тысяч из конфискованных российских фондов на восстановление Украины. Это стало «первым подобным случаем». Эстония будет использовать эти средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

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Галия Гарифуллина