Фильм «Оппенгеймер» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав

По итогам 30-й церемонии награждения американская премия SAG Awards за лучший актерский состав досталась фильму «Оппенгеймер». Картина рассказывает об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Главную роль в фильме исполнил Киллиан Мерфи, получивший награду за лучшую мужскую роль. Лили Глэдстоун наградили за лучшую женскую роль за фильм «Убийцы цветочной луны», а Роберт Дауни-младший — за роль второго плана в «Оппенгеймере».

Дауни-младший также получил премию за лучшую мужскую роль второго плана. Дайан Джой Рэндольф наградили за лучшую женскую роль второго плана, она сыграла в фильме «Оставленные».

Ранее фильм «Оппенгеймер» победил в категории «Лучший драматический фильм» на «Золотом глобусе» и в семи номинациях на премии BAFTA в Лондоне.

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