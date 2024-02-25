Пенсионерка из Саранска стала жертвой мошенников и перевела им более 500 тысяч рублей

Пожилой жительнице Саранска, которой недавно исполнился 71 год, позвонили неизвестные и сообщили о якобы истекающем договоре на оказание услуг мобильной связи. Чтобы «продлить» договор, женщина предоставила личные данные. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

На следующий день с пенсионеркой связался мужчина, который представился сотрудником полиции. Он убедил ее в том, что накануне с ней связывались мошенники, которые пытаются похитить все ее сбережения с банковского счета. Женщине посоветовали перевести свои личные 230 тысяч рублей на «безопасный» счет, а также взять в кредит еще 350 тысяч и тоже перевести их.

Когда мошенники начали тратить деньги, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

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