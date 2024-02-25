Сегодня в Казани до -12 градусов
В воскресенье, 25 февраля, в Казани ожидается облачная погода, без осадков.
Днем в столице республики прогнозируется от -5 до -12 градусов. Ветер юго-восточный 1 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -7 до -14 градусов. На дорогах будет гололедица.
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