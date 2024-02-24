Главный тренер «Ак Барса»: «Беспокоит меня немножко большинство»

Фото: Платонов Максим

Главный тренер «Ак Барса» остался доволен действиями своими хоккеистами в матче против «Амура». Однако тренер смутила игра команды в неравных составах.

— В целом игра была неплохая для нас, даже в плане подготовки. Первый период, может быть, был не совсем понятным. А второй — очень хорошим, мы забивали. Беспокоит меня немножко большинство — было достаточно много времени, но мы не сработали, к сожалению. А в целом команда потрудилась хорошо, — цитирует тренера клубная пресс-служба.

В своей речи наставник «барсов» позитивно оценил игру Станислава Галиева, который оформил дубль. Хоккеист не забивал с ноября.

— Он молодец, в последних матчах хорошо играет, где-то ему не везло. Сегодня он заслуженно забросил две шайбы. Первый гол красивый, хороший. И во второй шайбе тоже перед воротами хорошо сработал, молодец, —добавил тренер.

Сегодня «Ак Барс» переиграл «Амур» в домашнем матче. Игра завершилась со счетом 4:2 (0:1,4:0,0:1).

Заключительный матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «барсы» проведут 26 февраля. Казанцы примут на своем льду «Адмирал».

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