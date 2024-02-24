Москва станет площадкой для обсуждения трендов городской повестки устойчивого развития

1 марта 2024 года в конгресс-холле отеля The Carlton Moscow пройдет конгресс Urban ESG «Городская повестка устойчивого развития», на котором обсудят актуальные тренды и перспективы ESG-повестки в контексте развития мегаполисов. Участники сессии «ESG-трансформация. Мегаполис как пространство устойчивого развития» рассмотрят цели, параметры и результаты ESG-трансформации Москвы, а также обменяются опытом внедрения ESG-подходов. Об этом сообщает «РБК Татарстан».



Представители власти, федеральных институтов развития, консалтинговых компаний и эксперты в сфере устойчивого развития городской среды обсудят влияние принципов ESG на проекты и окружающую среду, поделятся опытом применения ESG-практик и наработками в этой сфере, а также определят управленческие стратегии, необходимые для балансировки устойчивости и экономического роста мегаполиса.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что столица является инвестиционно-промышленным локомотивом устойчивого развития, и рассказал о запуске в 2024 году оценки деятельности организаций на соответствие Целям устойчивого развития.

На конгрессе также обсудят введение ESG-сертификации, «Климатический рейтинг городов мира», интеграцию МСП в ESG-повестку, федеральные инициативы и региональные программы в сфере устойчивого развития, социальные инвестиции бизнеса, проекты в сфере климата, приоритетные направления работы Правительства Москвы в сфере экологии и климата.



Конгресс организован Департаментом градостроительной политики города Москвы, Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы и АНО «Московский урбанистический форум». Подробнее о мероприятии и правилах регистрации можно узнать по ссылке.

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