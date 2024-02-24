Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Слова соболезнования выразила и председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко. Она назвала Лебедева «настоящим патриотом, который пользовался непререкаемым авторитетом в среде юристов и глубоким уважением всех, кому довелось с ним работать или общаться».

— Это был человек высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий саму суть права и правосудия, значение их для общества, для государства. Долгие годы возглавляя судебные органы, Верховный Суд, работая, как учёный-юрист, Вячеслав Михайлович внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения, и, в то же время, в сохранение его корневых, неразрывных связей с ключевыми традициями российской юриспруденции, российского правосудия, — передает ее слова пресс-служба Совета федерации.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал Вячеслава Лебедева «выдающимся человеком, положившим жизнь на развитие российской судебной системы».

Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного Суда России с 1989-го года. О его смерти стало известно сегодня.

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