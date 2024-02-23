На первый PGL Major по CS2 в стадии легенд и претендентов прошли команды Cloud9 и Team Spirit

Cloud9 стала первой командой из СНГ, которая прошла в стадию легенд на первом Major Copenhagen по CS2. Команда Cloud9 прошла отборочный этап со счетом 3-0. Примечательно, что игроки не проиграли ни одной карты. Команда Team Spirit прошла отборочный этап только с одним проигрышем на карте боЗ, хотя это удивительно, поскольку именно в этой команде играет восходящая звезда киберспорта — 17-летний игрок под псевдонимом Донка. Его команда вышла в стадию претендентов.

Стоит отметить, что одна из прошедших дальше по турниру команд, а именно Cloud9, играет без снайпера. К тому же именно в этом составе играет уроженец Казани, который известен под псевдонимом Электроник.

Ранее Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024. Также на отборочных турах к Major Antwerp российская команда выиграла свою первую карту — 13-0. Ранее сообщалось, что 19 февраля стартовал первый мейджор по Counter-Strike 2 — PGL Major Antwerp 2023. Отборочные соревнования проходят в формате швейцарской системы: 16 команд играют друг с другом по круговой системе. Победители выходят в основной раунд, который пройдет в Копенгагене.

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Разиль Самигуллин