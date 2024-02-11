Команда Team Spirit выиграла в чемпионате IEM Katowice 2024

Сербская команда Team Spirit, состоящая из российских киберспортсменов выиграла IEM Katowice 2024 по CS2. В финале команда выиграла со счетом 3:0. На последней карте Team Spirit победили со счетом 13—3.

За победу российская команда заработала 400 тысяч долларов и открыли себе дорогу на будущие соревнования.



За команду играет топ-3 игрок 2022 года Дмитрий SH1RO Соколов, а также новая звезда про-сцены CS2 Данил Donk Крышковец. Ему всего лишь 17 лет, а он уже стал самым ценным игроком турнира.



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Нафиса Миннехузина