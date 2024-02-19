Стартовал отборочный турнир группы B на первый PGL Major по CS2

Сегодня стартовал первый мейджор по Counter-Strike 2 — PGL Major Antwerp 2023. Отборочные соревнования проходят в формате швейцарской системы: 16 команд играют друг с другом по круговой системе. Победители выходят в основной раунд, который пройдет в Копенгагене. Команды, занявшие места ниже 5-го, выбывают.

В группе B выступают Team Spirit, Cloud9, Astralis, Vitality, OG, Mouz, Monte, Heroic, ENCE и другие коллективы из Норвегии, Дании, России, Польши, Швеции, Республики Косово, Румынии, Венгрии и Франции.

Матчи проходят по системе Bo1 и Bo3. Решающий матч за 3-е место проводится по системе Bo3 с одним выбыванием.

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Нафиса Миннехузина