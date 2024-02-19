Российская команда Team Spirit обыграла команду ENCE 13-0
Российская команда Team Spirit обыграла польскую команду ENCE со счетом 13-0.
Восходящая звезда команды 17-летний Данил Donk Крышковец закончил игру с рейтингом 2.41.
Игра проходила на карте Overpass, где Spirit до конца игры доминировали над ENCE.
Ранее команда Team Spirit выиграла IEM Katowice, за победу российская команда заработала 400 тысяч долларов и открыла себе дорогу на будущие соревнования.
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