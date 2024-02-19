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Российская команда Team Spirit обыграла команду ENCE 13-0

16:17, 19.02.2024 2

Российская команда Team Spirit обыграла польскую команду ENCE со счетом 13-0.

Восходящая звезда команды 17-летний Данил Donk Крышковец закончил игру с рейтингом 2.41.

Игра проходила на карте Overpass, где Spirit до конца игры доминировали над ENCE.

Ранее команда Team Spirit выиграла IEM Katowice, за победу российская команда заработала 400 тысяч долларов и открыла себе дорогу на будущие соревнования.

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Нафиса Миннехузина
СпортКиберспорт
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:26
    это уже Игры будущего?
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    Анонимно 16:39
    Еще нет, это международные мажоры по контре
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