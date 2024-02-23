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Джо Байден объявил о введении более чем 500 санкций против России

14:44, 23.02.2024 4

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Американские власти введут более чем 500 ограничительных мер.

— Санкции будут нацелены на лиц, связанных с заключением Навального* в тюрьму, а также на российский финансовый и оборонно-промышленный сектора, сеть закупок и лиц, уклоняющихся от санкций, — говорится в заявлении Джо Байдена, которое опубликовал Белый дом.

Еще США введут новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, якобы помогающих России.

— Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире, — добавил Байден.

В то же время президент США косвенно раскритиковал палату представителей США за «неспособность поддержать Украину».

Напомним, законопроект о помощи Израилю и Украине без финансов на охрану границы прошел процедурное голосование в американском сенате. Но палата представителей США отложила голосование по законопроекту и ушла на перерыв до конца февраля.

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ОбществоВласть
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:06
    Значит Навальный точно был их агентом. Раз такая реакция последовала
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  • Анонимно 15:13
    Ну как-же так-то,безжалостные какие.
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  • Анонимно 15:45
    Байден совсем перестал воспринимать реальность,что он курит на пару с сыном.
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  • Анонимно 15:55
    Байден-человек с чипом в голове — 90-летний, в прошлом был бизнесменом. Год назад он первым в Америке вживил себе в голову NFC-биочип. Он считает, что инноватором быть нелегко и на этом пути надо «убить много драконов». Ведь, чтобы быть конкурентным, надо постоянно создавать новые продукты,
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