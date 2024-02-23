Ak Bars выиграл у Baltic Select в матче за третье место по фиджитал-хоккею

Фото: Максим Платонов

Ak Bars обыграл Baltic Select в матче за третье место по фиджитал-хоккею со счетом 20:4.

Диджитал-этап остался за казанцами — со счетом 6:1 «барсы» забрали три периода. На льду Ak Bars не заметил сопротивления со стороны «Балтики» и обыграл их — 14:3.

Итоговый результат матча — 20:4 и бронза у казанской команды.

Ak Bars поставил рекорд турнира и записал в свой актив 20 заброшенных шайб.

Матч за первое место пройдет между командами COSMOS X17 и Liga Pro Team, которые обыграли Ak Bars в овертайме с общим счетом 9:8.

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Олег Исаков