Президент Эквадора объяснил причину отказа от передачи российской техники США

Эквадор передумал передавать российскую военную технику США из-за того, что она могла бы попасть на Украину. Как заявил президент страны Даниэль Нобоа, Эквадор не хочет быть частью конфликта.

— К нашему удивлению, США публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть его стороной, — сказал он в интервью CNN Español.

Собеседник подтвердил обоснованность претензий Москвы по этому вопросу. Он также заявил, что Россия является третьим по важности торговым партнером его страны.

В январе Эквадор объявил о решении передать американской стороне российскую технику. США планировали отправить ее на Украину.

В начале февраля Россельхознадзор обратился к правительству Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов, экспортируемых пятью компаниями. В продукции были обнаружены очаги заражения опасным карантинным вредителем — многоядной мухой-горбаткой.



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