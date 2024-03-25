Накрывшая Землю магнитная буря идет на спад

Руководитель центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин рассказал RT, что магнитная буря, накрывшая Землю накануне, 24 марта, идет на спад.

По словам специалиста, вчера, 24 марта, индекс геомагнитных бурь доходил до максимальных значений — до 9. Сегодня, по прогнозам эксперта, он составит 6—7.

— Невозможно отделить влияние земной метеорологической погоды от космической. Поэтому сообщения о том, что самочувствие человека зависит от магнитных бурь, можно расценить как догадки и спекуляции, — отметил он.

Ранее синоптики предупредили об аномальной погоде в России в апреле — с температурой выше климатической нормы на 2—3 градуса.



— Я считаю, что нормальный, здоровый человек в принципе не может ощутить влияния космической погоды на себя. Вот в космосе — это другой вопрос. Там радиация, а на Земле люди защищены магнитным полем и атмосферой планеты. Поэтому не стоит переживать по этому поводу, — заключил Абунин.

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Олег Исаков