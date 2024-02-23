Куда сходить в Казани 23 февраля
В преддверии 23 февраля «Реальное время» подготовило афишу наиболее интересных мероприятий. Казанцев ожидают праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества, кинопоказы, «Игры будущего», концерты и стендап. Подробнее — в нашем обзоре.
Что готовят к Дню защитника Отечества
- 10:00–17:00 — интерактивное мероприятие «Письмо Защитнику Отечества» в Музее-мемориале Великой Отечественной войны.
- Параллельно там же — выставка «Стрелковое оружие Второй Мировой войны» в этом же музее.
- 15:00 — концерт ансамбля воздушно-десантных войск «Голубые береты» в ДК Химиков.
Что посмотреть в кино
- В День защитника Отечества, казанцы смогут увидеть на больших экранах два захватывающих фильма о настоящих героях. В киноцентре «Синема 5» в ТЦ «Республика» покажут фильм «Воздух», который расскажет о молодых летчицах во времена Великой Отечественной войны.
- Еще одна картина — «Командир». Она посвящена истории Геннадия Зайцева, стоявшего у истоков создания антитеррористического подразделения «Альфа». Фильм повествует о мужестве и сложной операции по освобождению заложников в городе Орджоникидзе.
Спортивные события
- С 13:00 до 16:00 состоятся игры по фиджитал-баскетболу.
- С 13:00 до 19:00 пройдет турнир по Dota 2 на площадке «Казань Экспо».
- С 14:00 до 16:00 в Иннополисе пройдут полуфиналы по кибатлетике — соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.
- С 16:00 до 19:00 на ледовой арене состоятся финалы по фиджитал-хоккею.
- С 18:00 до 21:00 в «Казань Экспо» пройдут соревнования по Warface на площадке Академии тенниса.
- С 16:30 до 19:30 во Дворце единоборств «Ак Барс» состоятся фиджитал-единоборства.
Театральные представления
- 18:00 — в театре Камала пройдет спектакль «Болганчык еллар. Мөһаҗирләр». Новый театральный проект, основанный Театром имени Г. Камала, познакомит зрителей с татарским миром конца XIX — начала XX века.
- 18:30 — в особняке Демидова состоится первый в России иммерсивный спектакль по мотивам произведения Льва Толстого «Анна Каренина». Гости шоу смогут погрузиться в сюжет и встретиться лицом к лицу с персонажами, побывать в спальне Анны, в кабинете Каренина, стать участниками бала или гостями салона княгини Тверской.
Концерты
- 19:00 — в ГБКЗ имени Сайдашева начнется концерт «Саундтреки Эйнауди». Мероприятие проходит в исполнении большого состава оркестра CAGMO Cinema Orchestra. На концерте прозвучат произведения великого итальянского композитора Людовико Эйнауди.
Стендап
- 19:00 — в Stand Up Club Kazan выступят лучшие стендап-артисты республики Татарстан.
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