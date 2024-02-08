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Почти 4 тысячи татарстанцев воспользовались «Мобильным избирателем» за первую неделю его работы

05:31, 08.02.2024

За первую неделю работы механизма «Мобильный избиратель» почти 4 тысячи жителей Татарстана подали заявления о голосовании на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщает ЦИК республики.

Чтобы проголосовать через механизм «Мобильный избиратель», желающему необходимо подать заявление:

  • с 29 января по 11 марта — через личный кабинет на Госуслугах РФ, в любом МФЦ или в территориальной избирательной комиссии;
  • с 6 по 11 марта — в участковой избирательной комиссии.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан
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