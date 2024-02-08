Почти 4 тысячи татарстанцев воспользовались «Мобильным избирателем» за первую неделю его работы
За первую неделю работы механизма «Мобильный избиратель» почти 4 тысячи жителей Татарстана подали заявления о голосовании на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщает ЦИК республики.
Чтобы проголосовать через механизм «Мобильный избиратель», желающему необходимо подать заявление:
- с 29 января по 11 марта — через личный кабинет на Госуслугах РФ, в любом МФЦ или в территориальной избирательной комиссии;
- с 6 по 11 марта — в участковой избирательной комиссии.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым