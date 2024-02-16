В Татарстане более 10 тысяч человек воспользовались «Мобильным избирателем»

В Татарстане с момента запуска голосования по технологии «Мобильный избиратель» более 10 тысяч жителей Татарстана открепились от избирательных участков по месту регистрации и прикрепились по месту жительства. Об этом сообщил Андрей Кондратьев, председатель ЦИК Татарстана, на заседании Центральной избирательной комиссии.

— Более 10 тысяч жителей Татарстана открепились от избирательных участков по месту регистрации и закрепились там, где им удобно. Напоминаю, что «Мобильный избиратель» — это не обязательно, — рассказал Андрей Кондратьев.

Напомним, что прием заявок начался в конце января этого года. А уже в первую неделю работы «Мобильного избирателя» им воспользовались почти 4 тысячи татарстанцев.

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Нафиса Миннехузина