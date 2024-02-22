В Казани за последние три года средний бюджет на подарки мужчинам увеличился на треть

Казанцы планируют потратить в этом году на подарки 23 Февраля в среднем 3500 рублей. Об этом сообщает SuperJob.

За последние три года средняя сумма затрат на подарки увеличилась с 2600 до 3500 рублей. В прошлом году сумма была чуть меньше — 3300 рублей, а в 2022 году бюджет составлял 3000 рублей, в 2021 эта сумма была 2600 рублей.

В основном женщины дарят подарки отцам, сыновьям и братьям, мужьям. 29% женщин и 63% мужчин не собираются никого поздравлять с 23 Февраля.

Согласно опросу, среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3600 рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году. При этом женщины собираются потратить на презенты 3200 рублей — меньше, чем мужчины — 4500 рублей.

Опрос также показал, что больше всего бюджет на подарки к 23 Февраля — в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем жители этих городов потратят 4200 и 4000 рублей соответственно. В других городах России расходы на презенты будут ниже: в Красноярске — 3900 рублей, в Краснодаре — 3800 рублей, в Екатеринбурге — 3700 рублей.

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Нафиса Миннехузина