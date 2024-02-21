«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Казанский «Ак Барс» уступил на своем льду ярославскому «Локомотиву». Матч, проходивший во Дворце спорта, завершился победой гостей со счетом 2:4 (1:3, 1:0, 0:1).

В крайне неудачном стартовом отрезке «барсы» пропустили две шайбы. За первые 3 минуты шайбы забросили Егор Аверин и Сергей Андронов. Спустя 12 минут Семен Кошелев отыграл одну шайбу, но до перерыва Максим Березкин снова упрочил преимущество «Локомотива».

Кирилл Семенов вернул «Ак Барс» в игру в середине второго периода. Интрига держалась до 45-й минуты, когда Павел Красовский отправил четвертую шайбу в ворота Амира Мифтахова.

Следующий матч хоккеисты «Ак Барса» проведут против хабаровского «Амура». Игра стартует 24 февраля в 17:00.

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