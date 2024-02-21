В Татарстане похолодает до -29 градусов

Ночью и утром 22 февраля в восточных районах Татарстана местами похолодает до -29 градусов. В целом по республике в эти часы ожидается до -22 градусов.

Максимальная температура воздуха днем будет варьироваться от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица.

Такая же погода ожидается в столице Татарстана. Днем в Казани столбики термометра покажут от -11 до -13 градусов.

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