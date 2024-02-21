Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующие «Игры будущего» в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Казани предложил президенту России провести следующие «Игры будущего» в Казахстане. Главе России эта идея понравилась.
Ранее Путин на встрече с президентом Киргизии высказался об «Играх будущего», отметив, что это должно быть интересное мероприятие. Во всяком случае, вложены силы в то, чтобы старт соревнований был достойным.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым