Центробанк: страхование вкладов не распространяется на QIWI-кошельки

В Центробанке России заявили, что страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках. Об этом представители финансового регулятора сообщили в комментариях в соцсетях.

— Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках, — объяснили в ЦБ.

Вкладчикам рассказали, что им не стоит оставлять жалобу в Центробанк на возврат денег с QIWI-кошелька. Однако они могут обратиться по этому вопросу в Агентство по страхованию вкладов.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплачивать компенсации вкладчикам «КИВИ Банка» не позднее 6 марта 2024 года. Страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в размере 4,6 млрд рублей.

Сегодня Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» (АО) на осуществление банковских операций. Как объяснил регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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